"Les algues vertes", de Pierre Jolivet (2023)

En 2019, Inès Léraud concluait trois ans de travail et révélait, dans Algues vertes, l’histoire interdite, une bande dessinée d’investigation, près d’un demi-siècle de silence et de mensonge, au cours duquel l’agriculture intensive telle qu’elle était pratiquée en Bretagne aura tué des innocents.

Leur tort : avoir approché d’un peu trop près les fameuses algues vertes qui proliféraient sur ses côtes. Et se sont avérées hautement toxiques, en raison des billes d’engrais azotés rejetées dans les cours d’eau de la région. Ce scandale, la journaliste l’avait déjà dénoncé sur les ondes de la radio qui l’employait jadis. Avant d’être contrainte, elle aussi, au silence, en raison des pressions exercées par le secteur de l’agro-industrie, jusqu’aux plus hauts niveaux de l’État.

C’est son opiniâtreté qui l’a conduite à poursuivre son travail au format dessiné, donc. C’est elle, aussi, qui a inspiré Pierre Jolivet lorsque celui-ci a pris connaissance de l’album, poussé dans le dos par son producteur : “Beaucoup de clichés courent souvent sur le journalisme, vu comme un métier facile et où l’on gagne sa vie au détriment des autres. Mais le travail fait par Inès est véritablement admirable. Parce qu’elle a longtemps lutté seule contre tous.”

Plusieurs communes l’ont interdit de tournage

Contre tous, et contre toute une région – la Bretagne – où le dossier est de ceux qui divisent. Ce dont Pierre Jolivet, qui a choisi de faire d’Inès Léraud le personnage central de son adaptation, a pu se rendre compte par lui-même quand il s’est agi d’y tourner : “Les algues vertes constituent toujours une ligne de fracture très symbolique de la surproduction agro-alimentaire, en Bretagne : il y a ceux qui en souffrent, ceux qui n’en veulent plus, ceux qui en vivent et ne veulent plus qu’on en parle. Là-bas, quand vous abordez le sujet, soit on vous claque la porte au nez, soit on vous invite à déjeuner. Alors, oui, certaines communes ont refusé de nous laisser tourner sur les vrais lieux des événements. C’est la première fois que ça m’arrivait ; on a donc dû se contenter de ce qu’on appelle le droit d’usage, qui nous autorise à tourner caméra à l’épaule, mais pas à effectuer un travelling, ou à poser la caméra, ou à réserver une place de parking, ni à bloquer une route.”

Un cinéma de baroudeur qui a plu, d’une certaine façon, au jeune septuagénaire, qui n’en est pas à son coup d’essai en matière de cinéma engagé, lui qui dénonçait déjà les dérives du capitalisme dans Ma petite entreprise, en 1999. Et qui est mu, depuis longtemps, par des convictions écologiques qui se sont souvent heurtées à un discours économique plus “pragmatique”. Un temps qui semble révolu : “On n’est jamais sûr de réussir son coup quand on se lance dans un projet autant centré sur une région. Mais je pense que le sujet des Algues vertes est très universel. C’est un discours qui a plus d’impact aujourd’hui alors que, pendant longtemps, on s’est moqué de nous, les écologistes. Il suffit de voir la façon dont a été traité René Dumont (NDLR : agronome et politicien français, le premier à s’être présenté à l’élection présidentielle sous l’étiquette écologiste, en 1974). J’avais 24 ans quand je l’ai découvert, et j’ai tout de suite été convaincu par son propos. Tout était là. Et pourtant, pendant longtemps, je me suis senti très seul.”