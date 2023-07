Mission : Impossible - Dead Reckoning (part 1) (2023) ©Paramount

Récemment Tom Cruise déclarait son admiration pour Harrison Ford qui, à 80 ans, endosse à nouveau la panoplie d’Indiana Jones. L’ami Tommy voudrait faire comme son aîné en poursuivant les Mission : Impossible jusqu’à ce qu’il atteigne le club des quatre fois vingt.

Après avoir vu le septième volet, on serait tentés d’y croire, même s’il lui reste encore vingt ans à tirer. Car à 61 ans le bougre est encore tout à fait crédible en agent secret. Il vieillit, certes, mais il court toujours aussi vite, enchaînant les cascades comme un jeunot.

Le jeu de dupes à son paroxysme

Soit. Trêve de bavardages, qu’y a-t-il, hormis Tom Cruise qui court, dans ce Mission : Impossible – Dead Reckoning premier du nom ?

C’est toujours, un peu, la même rengaine. Ethan Hunt et son équipe acceptent une périlleuse mission qui consiste à récupérer la moitié d’une clé permettant d’accéder à l’arme la plus dangereuse jamais conçue. Une intelligence artificielle (ben oui) capable de mener en bateau le plus brillant des génies informatique.

La sale bête s’amuse en effet à usurper des identités ou à effacer des données en temps réel. Elle a accès aux informations du monde entier et constitue donc une arme dont veulent s’emparer la CIA et consorts.

Ethan, comme il est plus malin que les autres, comprend qu’il faut la détruire.

Mais comment battre un ennemi insaisissable ? C’est la meilleure trouvaille du film. La maîtrise des technologies rend aujourd’hui les films d’espionnage assez plan-plan puisqu’il est possible de résoudre n’importe quel problème en tapotant sur un clavier d’ordinateur ou un smartphone. Ici, en revanche, les gaillards ne peuvent plus totalement se reposer sur leurs caméras à reconnaissance faciale et autres générateurs de données. La vilaine intelligence artificielle les connaît mieux que leur mère, elle brouille les pistes et fausse leurs calculs. Ethan peut courir tant qu’il veut, l’autre a toujours une longueur d’avance.

Cette incertitude rajoute du piment à l’affaire. Une petite décharge d’adrénaline. La saga en a donc toujours dans le ventre. Elle garde les ingrédients qui ont fait son succès, l’action, la petite dose d’humour et de camaraderie, mais en ajoutant une difficulté. C’est simple, efficace. Mission accomplie. Forcément.