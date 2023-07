Ce que ça raconte

Journaliste indépendante, Inès Léraud déménage en Bretagne avec sa compagne, et y enquête sur des morts suspectes qui pourraient bien être liées à la prolifération d’algues vertes sur les côtes. Une conséquence, découvre-t-elle vite, des dérives de l’agriculture intensive qui y sévit. Ses questions dérangent. Et les pressions et menaces ne tardent pas.

Ce qu’on en pense

On connaît les convictions, humanistes et écologistes, de Pierre Jolivet (dont il nous a parlé par ailleurs). Qui ne pouvaient que coller avec le sujet de la BD qu’il adapte ici. Une enquête qu’il transpose en faisant de son autrice – Inès Léraud – l’héroïne principale d’un thriller qui vaut surtout par son fond : les faits relatés sont authentiques, et divisent toujours une région – la Bretagne – coincée entre la nécessité de se conformer aux “diktats” écologiques du moment, et un pragmatisme économique qui n’a cure de l’environnement. À ce titre, Les Algues vertes porte en lui un écho universel qui peut être transposé à beaucoup d’autres scandales.

Côté mise en scène, on aimerait songer, aux modèles d’un genre – le “film-enquête” – assez rare dans le cinéma français. Mais on est tout de même assez loin, ici, du niveau d’un Spotlight ou d’un Darkwater : dès la première scène, on plonge sans véritable préambule au cœur de la problématique abordée sans jamais laisser toute sa place à l’émotion. Alors, oui, ça sonne vrai et juste, mais ça manque parfois un peu de cinéma.