Ce que ça raconte

Quinze ans après avoir quitté l’île avec ses bébés sous le bras, Khédidja retourne en Corse pour la première fois. À ses côtés, ses deux filles se souviennent à peine de cet endroit qui les a vues naître, et que leur mère a quitté brusquement sans leur dire pourquoi.

Sur place, tandis que Khédidja travaille comme nounou pour une famille aisée, Farah, l’aînée studieuse, prépare son entrée à SciencesPo, tandis que Jessica, la cadette intrépide, a bien décidé de s’amuser. Mais les secrets que Khédidja a laissés derrière elle vont bientôt refaire surface…

Ce qu’on en pense

Deux ans après La fracture qui avait révélé Aïssatou Diallo Sagna, récompensée par le césar du meilleur espoir, Catherine Corsini fait de celle-ci l’héroïne de son nouvel opus. À ses côtés, les nouvelles venues Suzy Mbemba et Esther Gohourou offrent des performances fortes et rafraîchissantes.

"Le retour", de Catherine Corsini (2023)

Chronique familiale estivale chargée de secrets, Le retour évolue avec fluidité entre fêtes sur la plage et scènes d’intimité, distillant çà et là des réflexions politiques sans en faire son sujet. Là où La fracture évoluait dans un chaos éclairé au néon, Le retour offre une mise en scène plus classique, baignant dans la lumière de l’été.

Le résultat est agréable à suivre, même s’il est assez prévisible par endroits.