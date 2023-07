Ce que ça raconte

Piv et Ulrik sont ravis d’avoir obtenu une place pour leur fille dans une nouvelle école pratiquant une pédagogie de pointe. Là, c’est sûr, leur gamine va pouvoir déployer tout son potentiel. Ils acceptent donc de participer au voyage scolaire annuel auquel sont conviés les parents. Mais ils ignorent dans quoi ils se sont embarqués… Car derrière le vernis des parents modèles se cache un groupe hiérarchisé où tous les coups sont permis pour grimper les échelons.

Ce qu’on en pense

Non, le problème de cette colo, ce ne sont pas les enfants qui font pipi au lit. Ce sont plutôt leurs parents (à qui il arrive ce genre d’incident après avoir picolé, d’ailleurs). La réalisatrice croque avec un humour acerbe les rivalités, les mesquineries et autres prises de pouvoir. Elle dépeint un monde sans foi ni loi, bien loin de l’image d’Épinal des parents bienveillants. Cette compétition met donc mal à l’aise, mais elle est aussi amusante, quelque part, et elle saisit avec justesse les dérives des parents hélicoptères.