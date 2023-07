C’est là qu’il a connu ses premiers émois de cinéma, notamment belge avec la découverte du… Rosetta des frères Dardenne, alors qu’il n’avait encore que 9 ans: "Je me souviens que ma mère était toute fière de nous emmener voir un film de chez elle. Elle avait sans doute mal lu le résumé, parce qu’il a fallu longuement débriefer cette vision après la projection, pour voir ce que j’en avais compris", en rigole-t-il encore aujourd’hui.

Un "ghetto" à côté de chez lui

Il faut croire que l’hameçon s’était tout de même avéré appétissant puisque le petit garçon a grandi avec des rêves de cinéma plein la tête. Qu’il a concrétisés lorsqu’il est venu s’installer en Belgique à l’âge de 19 ans pour y entamer un cursus mené à l’IAD, à Louvain-la-Neuve. Pas totalement une plongée dans l’inconnu pour celui qui avait l’habitude de passer une partie de ses étés chez sa grand-mère, dans la région namuroise, du côté de Vezin. Mais un changement de décor qui a nourri sa double culture, laquelle n’a de cesse de s’exprimer depuis le début de sa jeune carrière puisque ses deux premiers films, deux courts-métrages, avaient tous l’Italie pour cadre.

Avec Une jeunesse italienne, ce jeune trentenaire plein de fraîcheur franchit un cap supplémentaire puisque le voici à la tête d’un long-métrage documentaire. Et si la Botte de sa jeunesse en est toujours le cadre, le sujet emporte le spectateur plus loin encore: jusqu’au Burkina, d’où est originaire Sokuro, un jeune adulte exilé en Italie pour fuir la misère et permettre à sa famille restée au pays, et parmi elle sa future femme Nassira, de vivre plus dignement.

Un film qui est en fait le prolongement du court-métrage Notre territoire, lequel faisait suite à un choc vécu à une révélation tardive: "En 2014, j’étais retourné dans ma région d’origine, à Bari, pour un reportage photo sur le travail migratoire. Et lors du dernier jour, on nous avait emmenés dans un bidonville surnommé ‘‘le ghetto’’ où vivent des centaines de travailleurs immigrés qui sont là l’été pour la cueillette des tomates. Or, j’avais habité là pendant 19 ans sans jamais en avoir entendu parler. J’ai donc décidé de revenir l’été suivant, pour y rencontrer ces gens, et y ai fait la connaissance de Sokuro et de sa famille."

Un projet avec les Dardenne

Une amitié était née, engendrant, donc, un projet de film aujourd’hui concrétisé. Et qui porte un autre regard sur cette immigration puisqu’à travers un double regard – celui de Sokuro, "contraint" à l’exil italien par ses parents, avec le poids des responsabilités que ça implique à son jeune âge, et celui de son épouse, demeurée au Burkina et qui voit l’Europe comme un eldorado – on perçoit mieux les véritables motivations de ces déracinés: "Dans un de ses romans – Eldorado, justement -, Laurent Gaudé écrit que dans la migration, il y a toujours une génération qui se perd. Et je pense que là, c’est Sokuro qui incarne cette génération: il est arrivé en Europe à 13 ans, avec donc toujours la tête tournée vers le Burkina, mais aussi l’obligation, ne serait-ce que financière, de rester et réussir en Italie."

Un sujet que n’auraient pas renié les frères Dardenne… avec qui Mathieu Volpe prépare désormais un projet de fiction qui se passera, cette fois, dans le bidonville où la rencontre avec Sokuro a eu lieu. Comme un trait d’union entre hier et aujourd’hui: "Ils ont vu mon film, et ont apparemment perçu un cousinage avec leur cinéma, sourit-il. Et pour moi, c’est bien sûr un rêve. Même si, après avoir tourné un documentaire comme une fiction, il va s’agir, cette fois, de tourner une fiction comme un documentaire. "

"Une jeunesse italienne", documentaire de Mathieu Volpe. Durée: 1 h 21. Sorti le 5/7.