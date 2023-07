Ce que ça raconte

Dépitées par la vulgarité du clip de rap réalisé par leurs gamins, trois mères cherchent une solution pour leur faire passer l’envie de se la jouer gros dur. Puisqu’ils n’ont l’air de comprendre que le rap, elles décident de s’y mettre aussi et composent leur premier morceau. Contre toute attente, le ras-le-bol rapé des “Yo mama” passe très bien. Elles deviennent même carrément les reines du quartier. Au grand désespoir, cette fois, de leurs rejetons, gênés de les voir ainsi s’exposer.

Ce qu’on en pense

Les gamins qui passent leur temps à traîner dans la rue en écoutant du rap, les mères débordées et les pères absents. On ne passe à côté d’aucun cliché sur les familles banlieusardes. La trame est évidemment prévisible à souhait et propose une fin beaucoup trop bisounours pour être crédible. Cela dit, l’initiation au rap de ces trois mamans est plutôt amusante.

Elles en font des tonnes et sont quasi en surjeu permanent mais au moins elles sont convaincantes quand elles chantent. Et puis, pour une fois, on parle des banlieues sur le ton de la comédie familiale plutôt qu’en soulignant les drames et la colère.

C’est édulcoré, certes, mais il y a certainement aussi une part de vérité qu’on aurait tort de cacher.