Ce que ça raconte

Keiko est une boxeuse malentendante qui veut réaliser son rêve et devenir boxeuse professionnelle. Mais à cause de la pandémie, de la fermeture potentielle de sa salle de boxe et de la santé fragile de son entraîneur, elle remet en question sa volonté.

Ce qu’on en pense

Si les films sur la boxe ne se font pas rares au cinéma (rappelez-vous Creed III sorti en mars dernier) et varient dans leur approche sur ce sport, la plupart d’entre eux suivent exactement le même arc narratif : ils commencent par des entraînements à la chaîne et finissent par un combat sur le ring en guise d’apothéose.

Et bien que Small, slow but steady ne soit pas exempt d’un affrontement final, il ne ressemble en rien à la saga Rocky et autres blockbusters. Oubliez donc les combats remplis de sang et de testostérone, ce film basé sur l’autobiographie de la boxeuse japonaise Keiko Ogasawara se focalise plus sur ce qu’il se passe en dehors du ring que sur les coups donnés au visage.

De cette façon, ce drame pudique parvient à bouleverser gracieusement en abordant la fragilité humaine sans jamais être pessimiste. Une belle manière, aussi, d’allier sport de combat et récit sur la persévérance.

Small, slow but steady (2023)

La scène qui touche

Lors d’un entraînement, Keiko apprend un nouvel enchaînement. Cette scène, sans parole, est une véritable leçon de concentration et fascine par sa rigueur.