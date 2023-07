Comédie dramatique de Kristoffer Borgli. Avec Kristine Kujath Thorp, Eirik Saether et Fanny Vaager. Durée : 1 h 35.

Ce que ça raconte

Quand son copain devient soudain célèbre, Signe, piquée, s’invente une maladie pour attirer les regards. Un petit mensonge qui va aller très – trop loin.

Ce qu’on en pense

Chatouillant notre narcissisme de la pire des façons, voici une comédie norvégienne à l’humour noir affreusement réussi.

2. Juniper











Drame de Matthew Saville. Avec Charlotte Rampling, George Ferrier et Marton Csokas. Durée : 1 h 35.

Ce que ça raconte

Un adolescent qui vient d’être suspendu de son internat doit s’occuper de sa grand-mère alcoolique en guise de punition…

Ce qu’on en pense

Charlotte Rampling excelle en grand-mère autoritaire et alcoolique dans un drame intime sur les relations familiales.

3. Yo Mama











Comédie de Leïla Sy&Amadou Mariko. Avec Claudia Tagbo, Zaho, Sophie-Marie Larrouy et Jean-Pascal Zadi. Durée : 1 h 37.

Ce que ça raconte

Pour éduquer leurs fils, trois mamans composent une chanson de rap.

Ce qu’on en pense

Une comédie familiale prévisible mais sympathique et amusante.

4. Small, slow and Steady











Drame de Shô Miyake. Avec Yukino Kishii et Tomokazu Miura. Durée : 1 h 39.

Ce que ça raconte

Une boxeuse malentendante veut devenir boxeuse professionnelle. Mais tout est compromis à l’arrivée de la pandémie.

Ce qu’on en pense

Un drame pudique qui allie la boxe et la fragilité humaine avec beaucoup de grâce.

5. Une jeunesse italienne











Documentaire de Mathieu Volpe. Durée : 1 h 21.

Ce que ça raconte

Sokuro, 25 ans, vit et travaille en Italie depuis que son père a décidé de quitter le Burkina pour s’y installer. Et doit bientôt se marier avec Nassira, une jeune femme de son village d’origine.

Ce qu’on en pense

Mathieu Volpe nous offre un point de vue contrasté sur l’immigration économique. Avec, d’un côté, un jeune homme qui n’a pas choisi sa situation, et connaît les affres que lui impose sa condition, et de l’autre sa future femme, pour qui le départ en Italie relève encore du fantasme. Avec, au cœur de ce grand quiproquo, la question de l’argent. Un joli (double) portrait, cruel et donc très actuel.

6. Ladybug et Chat Noir











Film d’animation de Jeremy Zag. Durée : 1 h 45.

Ce que ça raconte

Une jeune Parisienne peu sûre d’elle, risée de son lycée, et un gamin de riche orphelin de mère deviennent par la grâce d’artefacts de drôles de super-héros chargés de sauver la ville.

Ce qu’on en pense

Transposition de la série Miraculous, ce film en reprend les ingrédients – aventure, humour, chansons, morale -, mais peine à les faire tenir ensemble au fil d’un scénario décousu. Et en plus, l’animation pique les yeux (on se croirait dans Animal Crossing), presque autant que la colorisation rose bonbon.

7. Les vengeances de Maître Poutifard

Comédie de Pierre François Martin-Laval. Avec Christian Clavier, Isabelle Nanty et Jennie-Anne Walker. Durée : 1 h 30.

Ce que ça raconte

Un instituteur retraite entreprend, avec l’aide de sa maman, de se venger de ses ex-élèves.

Ce qu’on en pense

Un autre film qui n’a pas été présenté à la critique, mais peut-être pas pour les mêmes raisons qu’Insidious 5 (on vous laisse deviner lesquelles). Christian Clavier (c’est un premier indice) y campe ce vilain prof à la pension. C’est produit par l’équipe des Profs et de Ducobu (deuxième indice). Et réalisé par PEF, à qui on devait déjà l’adaptation de Gaston Lagaffe (dernier indice).

8. Insidious : the Red Door

Film d’horreur fantastique de&avec Patrick Wilson. Avec aussi Rose Byrne et Ty Simpkins. Durée : 1 h 48.

Ce que ça raconte

La franchise qui tisse des ponts entre les humains et les esprits s’offre un cinquième épisode dans lequel les deux héros – les mêmes depuis le début – s’enfoncent cette fois dans le “Lointain” pour affronter le passé, forcément douloureux, de leur famille.

Ce qu’on en pense

Un volet qui n’a, malheureusement, pas été dévoilé à la presse en amont de sa sortie. Sans doute parce qu’elle compte des fans indécrottables, qui n’ont que faire de la critique.

9. Joy Ride











Comédie d’Adele Lim. Avec Stephanie Hsu et Ashley Park. Durée : 1 h 32.

Ce que ça raconte

Partie en Chine avec ses copines pour conclure un deal, une avocate américaine se retrouve dans un trip complètement déjanté.

Ce qu’on en pense

Un Very Bad Trip féminin qui se vautre dans la vulgarité. Lourd, très lourd.

