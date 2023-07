Qui parmi nous rêve d’être au centre des regards et de l’attention ? Ne vous est-il pas arrivé un jour de vous chuchoter, par frustration, jalousie ou insécurité : “S’il m’arrivait un sale truc, au moins on s’intéresserait à moi”… avant de vous empresser sûrement de balayer cette pensée malsaine de votre esprit ?

Au lieu de la balayer, le réalisateur Kristoffer Borgli, lui, a décidé d’en faire un film. Le résultat s’appelle Sick of Myself, et c’est une comédie norvégienne à l’humour noir affreusement réussi.

Au vitriol

À Oslo, on suit Thomas et Signe, un jeune couple : il est artiste (enfin il essaye), et elle est serveuse dans un café. Dans la première scène, ils se défient l’un l’autre de voler une bouteille chère dans un restaurant : le ton est donné, le duo aime la compétition et les jeux bêtes et méchants.

Quand Thomas, repéré par un magazine, commence à obtenir un petit succès, Signe feint la réjouissance – mais au fond, elle est piquée. Pour compenser, aux dîners mondains ou sur les réseaux, elle s’invente une maladie rare pour attirer les regards.

Mais prenant son mensonge trop à cœur, la jeune femme pousse le délire jusqu’à nuire à sa santé, en se causant des dommages physiques irréversibles… Et faisant lorgner ainsi cette comédie dramatique au vitriol vers le film d’épouvante sauce “body horror” (on pense à Cronenberg ou Ducournau).

S’il se pose comme une satire sardonique d’une certaine course à la visibilité, on aurait tort de voir Sick of Myself comme un pamphlet passéiste méprisant façon “c’était mieux avant”. Bien qu’il chatouille malicieusement les pires recoins de l’être humain, le film a de la tendresse pour son héroïne paumée – brillamment incarnée par Kristine Kujath Thorp et son air faussement blasé.

Derrière le fantasme de la célébrité, Sick of Myself appuie sur notre besoin d’être aimés. Implacable, pop et coloré, impossible que ce film vous laisse indifférent : vous rirez jaune, vous rirez tout court, ou vous sortirez avant que la séance soit terminée.