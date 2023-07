Ce que ça raconte

Sam, un ado turbulent, vient d’être renvoyé de son internat. Il retourne alors vivre chez son père où il fait la connaissance de Ruth, sa grand-mère qui vient de se fracturer la jambe. En guise de punition, Sam est obligé de s’occuper d’elle et découvre un personnage autoritaire et alcoolique. Mais cette rencontre à première vue chaotique va se révéler salutaire…

Ce qu’on en pense

Avec Juniper, Charlotte Rampling revient sur grand écran dans un drame intime où elle campe le rôle d’une grand-mère assez… détestable. Et ce qui est sûr, c’est que ça lui va comme un gant.

Si le film réalisé par le cinéaste néo-zélandais Matthew Saville – qui s’inspire de sa propre vie – souffre d’une mise en scène un poil trop classique, l’actrice anglaise de 77 ans réussit à porter cette histoire intergénérationnelle et familiale de manière remarquable. Grâce à son aisance évidente, le personnage de Ruth, odieux à souhait, devient finalement attachant et parvient même à nous émouvoir, que ce soit dans sa relation contrariée avec son petit-fils, ou dans ses moments solitaires et alcoolisés à l’ambiance morose.