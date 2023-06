Ce que ça raconte

En Italie, Giovanni, un célèbre cinéaste, va commencer le tournage de son nouveau film. Il met en place ses petits rituels, avec sa femme et sa fille, répète avec ses acteurs. Mais cette fois, ce n’est pas tout à fait comme d’habitude. Délaissé par sa fille, Giovanni découvre que son producteur est fauché et que sa femme n’est plus amoureuse. La machine est grippée et il a intérêt à changer sa manière de faire s’il veut réparer tout ça.

Ce qu’on en pense

L’ami Nanni Moretti commence à se faire vieux. Il le dit lui-même en se mettant à nouveau en scène dans la peau de ce réalisateur dépassé par les événements. Il n’a pas besoin de nous l’expliquer très longtemps car son film sent la fatigue. Il garde son ton cabotin, ses petites manies et son autodérision mais c’est loin d’être aussi savoureux qu’autrefois. On a plus l’impression de voir un film qui a mal vieilli qu’une nouveauté donnant un point de vue intéressant sur l’industrie du cinéma actuelle.

La scène qui tache

La rencontre avec des producteurs Netflix. Le réalisateur ne comprend pas ce que ces jeunes “cool” lui veulent et il nous le fait comprendre d’une manière lourdingue. Bof.