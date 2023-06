Ce que ça raconte

Ruby est une adolescente timide qui vit à Oceanside, une ville paisible au bord de l’océan. Interdite par sa mère de s’approcher de l’eau, elle y plonge un jour en voulant sauver un ami de la noyade. Elle se transforme alors en une énorme créature sous-marine et apprend qu’elle est issue d’une famille royale de krakens qui vit dans les profondeurs de l’océan…

Ce qu’on en pense

Tout droit sorti des studios Dreamworks, célèbres pour les sagas d’animation Shrek et Madagascar, Ruby, l’ado kraken vient gentiment titiller notre vision des créatures sous-marines, mais ne réussit pas à égaler les grands succès des studios.

Si l’on ne peut s’empêcher de le comparer à La Petite Sirène, en raison de son utilisation de créatures fantastiques médiévales et de quelques similitudes flagrantes dans son récit, Ruby, l’ado kraken traite surtout de l’importance de la famille. Mais pour développer son sujet, le film utilise tous les clichés possibles sur l’adolescence et construit son histoire avec les plus grosses ficelles du genre.

Totalement prévisible, donc, cette aventure sous-marine peut heureusement compter sur son animation dynamique et flamboyante pour ajouter une belle dose de charme au récit. Mais c’est un peu mince pour se distinguer des récentes superproductions animées.