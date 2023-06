Ce que ça raconte

Omar, plus connu sous le nom de “Omar la fraise”, est un criminel franco-algérien en fuite, installé en Algérie avec Roger son ami d’enfance, où il s’adonne à des activités illégales. Après avoir régné en maître sur le milieu criminel français, mais également recherché en France, il doit s’ajuster à sa nouvelle vie…

Ce qu’on en pense

Présenté en séance de minuit au dernier Festival de Cannes et premier long-métrage du réalisateur et scénariste algérien Elias Belkeddar, Omar la Fraise fonctionne principalement grâce à son duo d’acteurs. Reda Kateb et Benoît Magimel, tous les deux à l’aise dans leur rôle de criminel, parviennent à séduire en raison de quelques dialogues bien acérés. Mais ce qui pourrait ressembler à une comédie truculente, est en réalité un drame sur l’amitié, parfois plombant et au faible scénario. Pourtant parsemé de séquences assez mémorables, le résultat est finalement trop inégal. Mitigé, donc.

La scène qui touche

La première scène entre Reda Kateb et Benoît Magimel est un vrai régal d’humour noir, l’un racontant une anecdote à l’autre, et installant directement le ton du film. On regrette juste qu’il n’y ait pas plus de moments similaires tout au long du récit.