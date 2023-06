"Indiana Jones et le cadran de la destinée", de James Mangold (2023) ©Disney

Présenté hors compétition au Festival de Cannes en mai dernier (avec une Palme d'or à la Clé pour Harrison Ford), Indiana Jones et le cadran de la destinée, cinquième film de la saga, qui a été produit avec un budget faramineux de 300 millions de dollars, marque le retour du célèbre aventurier au cinéma. Pour l’occasion, le réalisateur James Mangold (Logan, Le Mans 66), qui reprend le flambeau après Steven Spielberg, livre un film grand public et rempli de nostalgie.

Divertissement efficace

Après une scène d’introduction d’une vingtaine de minutes où l’on découvre Indiana Jones durant la Second Guerre Mondiale – et rajeuni grâce à des effets numériques -, on le retrouve en professeur d’université, forcé de prendre sa retraite. Mais son paisible quotidien va être chamboulé lorsque sa nièce va l’entraîner malgré lui dans une quête pour retrouver le cadran d’Archimède, un artefact permettant de voyager dans le temps, et empêcher un ancien nazi de modifier le cours de l’Histoire.

Humour aiguisé, poursuites haletantes et quelques surprises sont au rendez-vous de cette nouvelle aventure qui parvient à maintenir une bonne dose d’adrénaline, tout en gardant un équilibre parfait entre les origines de la franchise et les nouveaux éléments d’intrigue. Et même si ce cinquième volet ne réussit pas à surpasser, ni à égaler la trilogie initiale – à savoir Les Aventuriers de l’Arche perdue, Le Temple maudit et La Dernière Croisade – il reste néanmoins un divertissement efficace qui en met plein la vue au grand public.

Harrison Ford en grande forme

Indiana Jones sans Harrison Ford, c’est pour l’instant impensable. L’acteur, 80 ans tout de même, rempile donc une dernière fois dans l’un des rôles qui l’a rendu célèbre il y a plus de quarante ans. Et démontre, une nouvelle fois, qu’avec son charme et son charisme indéniable, il reste l’Indy par excellence.

Son côté farceur ajoute évidemment une saveur supplémentaire, faisant de l’archéologue non seulement un héros intrépide, mais aussi une figure attachante. Ford n’hésite pas non plus à tomber la chemise et à se mettre en difficulté dans des scènes d’action impressionnantes, prouvant que même à cet âge un poil avancé, il est encore en grande forme.

Et bien qu’il ait déclaré en avoir terminé avec le rôle, la fin du film ne ferme pas la porte à une éventuelle suite. Affaire à suivre ? Et avec ou sans lui ?