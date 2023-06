Et si la vraie star du nouvel Indiana Jones s'appelait... Phoebe Waller-Bridge?

"Indiana Jones et le cadran de la destinée", de James Mangold (2023) ©Disney

Elle est apparue, mutine, un soir d’été 2016, sur la BBC, à la faveur de la première diffusion de Fleabag. Une série qui a immédiatement fait chavirer le cœur des Britanniques, puis du monde entier, aidée aussi par sa mise en ligne sur Prime Video. Six ans plus tard, Phoebe Waller-Bridge, 37 ans seulement, est en passe de devenir une authentique étoile hollywoodienne, poussée dans le dos par sa participation au nouvel Indiana Jones, qui sort ce mercredi, et dans lequel elle tient la dragée haute à Harrison Ford dans le rôle d’une filleule qui n’a pas froid aux yeux. Un parfait résumé, peut-être, de cet incroyable bout de femme dont, c’est sûr, on n’a pas fini de parler tant elle possède de multiples talents.

1. Phoebe l’actrice

Diplômée de la Royal Academy of Dramatic Art de Londres en 2006, Phoebe Waller-Bridge n’a pas lambiné en chemin : l’année suivante, elle fonde avec son amie Vicky Jones une compagnie théâtrale et entame de conserve une carrière sur les planches et en télévision. Avec un succès mitigé : si elle intègre brièvement la saison 2 de Broadchurch, elle est recalée du casting de Downton Abbey, un programme pour lequel elle avait été jugée… trop drôle.

L'actrice britannique avait échoué, en son temps, à intégrer le casting de "Downton Abbey". ©(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

2. Phoebe la scénariste

Si les rôles ne viennent pas à elle, c’est Phoebe Waller-Bridge qui ira aux rôles : en 2013, répondant au défi d’un ami, elle écrit un sketch qui deviendra un seul en scène… qu’elle adaptera rapidement pour la BBC: Fleabag est né. Elle en est la scénariste et l’actrice principale, campant une trentenaire à la grande liberté de ton et de mœurs, obligée de s’occuper seule d’un café londonien depuis le décès inopiné de son amie et partenaire. L’aventure ne dure «que» deux saisons, mais lui vaut trois Emmy Awards et deux Golden Globes. Et, surtout, une nouvelle réputation de scénariste de génie : tout le monde s’arrache désormais Phoebe Waller-Bridge, qui a collaboré au scénario du dernier James Bond (Mourir peut attendre) afin d’y introduire… davantage d’humour et de personnages féminins.

«Fleabag», ou le temps de la révélation

3. Phoebe la productrice

Phoebe Waller-Brige ne manque pas de flair non plus : quand elle ne joue pas, elle produit. Et ne s’est pas trompée quand, dans la foulée de Fleabag, elle a choisi d’adapter au format sériel Codename Villanelle. Sous sa plume, la saga littéraire de Luke Jenning devient Killing Eve, une série en quatre saisons plébiscitée par tous, et qui vaudra à Sandra Oh, son actrice principale, un Golden Globe. Rien de surprenant, dès lors, à ce que Phoebe Waller-Bridge ait fondé, en 2020, sa propre société de production.

4. Phoebe la femme d’affaires

Phoebe Waller-Bridge lors d'une avant-première du nouvel "Indiana Jones", à Londres. ©AFP or licensors

La Britannique de 37 ans sait également monnayer son talent : The Hollywood Reporter révélait en avril qu’à la suite du succès de Fleabag, Amazon lui avait fait signer, en 2019, un contrat de trois ans pour 60 millions de dollars. Sauf que durant cette période, Phoebe Waller-Bridge n’a… rien créé, ses projets en restant au stade embryonnaire. Amazon, qui croit en son étoile, n’en a visiblement pas pris ombrage puisque le deal a été renouvelé pour trois années supplémentaires. Elle a notamment été missionnée pour relancer la franchise Tomb Raider.

5. Phoebe la réalisatrice

La réalisation tend les bras à Phoebe Waller-Bridge, qui est pressentie pour réaliser le prochain James Bond. Le choix du prochain 007 pourrait donc lui échoir puisqu'on sait que Daniel Craig a finalement jeté l'éponge. Et quand on connaît ses convictions féministes, il n’est pas exclu qu’il puisse s’agir d’une 007…

Va-t-elle succéder à Harrison Ford?

Malgré un échec critique légitime, Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, sorti en 2008, se sera avéré être une réussite sur le plan commercial, avec un box-office mondial de près de 800 millions de dollars pour un budget de 185 millions de dollars. La franchise reste donc plus que rentable, malgré les incidents qui ont parfois émaillé les tournages. Harrison Ford a pourtant confirmé à plusieurs reprises qu’Indiana Jones et le cadran de la destinée serait son dernier Indiana. Il se murmure néanmoins que l’aventure, pour le moins profitable, pourrait se poursuivre sans lui et avec pour héros, non plus ce bon vieux «Indy», mais sa filleule, incarnée par… Phoebe Waller-Bridge. «Je n’oserais même pas y penser dans mes rêves. Rien ni personne ne peut succéder à Harrison Ford dans cette saga mythique», avait-elle toutefois balayé lors du dernier Festival de Cannes, où le film avait été présenté hors compétition.