Le collectif Elles font des films a présenté hier les premiers résultats d’une "Étude genrée des productions audiovisuelles belges francophones sur une décennie" réalisée en collaboration avec Alter Égales et l’UCLouvain.

L’étude se divise en trois parties: les réalisatrices, les équipes des films et les personnages des films. Avec chaque fois le même constat. Les femmes sont sous-représentées ou alors cantonnées à des rôles "moins glorieux".

1 Les réalisatrices

Les femmes sont ainsi à la tête de 36% des films d’initiative belge francophone soutenus en production par le CCA entre 2012 et 2020.

Les longs-métrages étant le type de film le plus prestigieux et le mieux financé (devant les courts-métrages et les documentaires) c’est bien sûr là que la différence est la plus marquée. Seuls 21% des longs-métrages de fiction sont ainsi réalisés par des femmes.

Autre constat: l’immense majorité ne passe pas le cap du 1er film. Sur la période analysée seule Marion Hänsel est parvenue à réaliser plus de tros films. On peut donc clairement parler de plafond de verre.

2 Les équipes des films

Sarah Sepulchre, en charge de l’étude, pointe également un autre facteur, celui du "mur de verre". "Celui-là enferme les femmes dans certains postes moins"importants"tels que cheffe maquilleuse (94,41%), scripte (87,42%) ou cheffe costumière (89,88%)." À l’inverse, les postes clés du type réalisation, écriture du scénario ou direction photo sont majoritairement attribués aux hommes.

Seulement 31% des scénaristes sont des femmes, un chiffre qui chute à 19% pour les longs-métrages.

3 Les personnages des films

Sans surprise, les femmes sont sous-représentées et peu diversifiées dans le cinéma belge francophone. Elles sont plus minces que les hommes, plus jeunes et la grande majorité est hétérosexuelle. 30,6% seulement des films passent le test de Bechdel (y a-t-il deux femmes présentes et nommées dans le film ? Les deux femmes parlent-elles ensemble ? Les deux femmes parlent-elles d’autre chose que d’un homme ?) Pire, dans 38,5% des productions, il n’y a même pas deux femmes présentes et nommées.

Ces résultats illustrent donc l’importance de la mise en place de mesures pour assurer l’égalité dans le cinéma belge francophone.

Car au niveau européen, la part des films de réalisatrices est passée entre 2012 et 2021, de 19% à 23,6%. À ce rythme, la parité pourrait être atteinte en… 2080.