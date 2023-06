Le jazz, cette musique qui peut sauver des vies

25 ans plus tard, José Thérèse n’est plus – il est décédé en 2014 – mais le projet du saxophoniste, toujours installé dans la maison familiale faute d’avoir touché les subventions publiques promises, lui a survécu. Au quotidien, c’est une centaine d’élèves qui y apprend les rudiments et subtilités de la musique, et plus particulièrement du jazz, au cœur de l’apprentissage. Au point que certains des musiciens qui ont fréquenté cette école d’un genre un peu particulier ont entrepris une carrière internationale, bénéficiant parfois de bourses pour poursuivre leur cursus dans des universités et lieux académiques prestigieux.

"Mo'Zar - Mon style", de Sébastien Pétretti (2023)

Ce projet, c’est en voyageant que Sébastien Pétretti en a entendu parler : “Mon ex-femme, avec qui j’ai eu deux enfants, est Mauricienne. Nous étions allés rendre visite à ma belle-famille quand un membre de celle-ci m’a parlé de ce projet. Il m’a tout de suite intéressé – ne serait-ce que parce que j’adore la musique – et j’ai demandé s’il était possible d’en rencontrer les responsables. Dès le lendemain, j’étais dans le bureau de la directrice !”

Or, le Bruxellois est réalisateur. Il entreprend donc de monter un documentaire autour de ce projet. Plus de deux ans d’une aventure chaotique, traversée par le Covid et qui l’a même obligé, un moment, à reprendre le tournage depuis le début, “parce que les deux élèves que j’avais suivis avaient pris deux têtes pendant la crise sanitaire”. Il a finalement focalisé son film, intitulé Mo’Zar – Mon style, sur la petite Nolwenn, une gamine introvertie que le jazz est parvenu à faire peu à peu sortir de sa coquille, comme bon nombre d’autres pensionnaires.

guillement José Thérèse disait que la pauvreté a été créée par l’homme et ne pouvait donc être résolue que par lui également. C’est, précisément, ce que permet l’art à travers cette école

Ce film, qui sortira à l’automne prochain, sera dévoilé en avant-première ce vendredi à Liège, à la Cité Miroir. Un événement gratuit, auquel prendront également part des “Mozariens”, des élèves de l’atelier mauricien. Des musiciens en herbe qui sont donc parvenus à “s’extraire de leur condition”, estime Sébastien Pétretti, assez admiratif du projet monté en son temps par feu José Thérèse. “Il disait que la pauvreté a été créée par l’homme et ne pouvait donc être résolue que par lui également. C’est, précisément, ce que permet l’art à travers cette école.”

Une école venue prouver, aussi, que le jazz n’est pas qu’une musique réservée à une élite : “Je sais, termine le documentariste, que la musique a beaucoup “disparu” de notre société. Mais là-bas, elle est omniprésente partout où vous vous rendez : dans tous les cafés, on joue de la musique live. Et le jazz y a trouvé sa place depuis son introduction sur l’île, dans les années 90, via notamment le Mama Jazz (NDLR : un grand festival musical consacré au jazz).”

«Mo’Zar – Mon style», le spectacle, Cité Miroir (Liège) le 23 juin à 16h. Réservations par mail via cineconcertmozar2306@gmail.com et par SMS au 0476/60 08 62