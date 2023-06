Ce que ça raconte

Au décès d’un prêtre, la chancelière du diocèse découvre avec stupeur qu’il s’agissait… d’une femme. Elle se lance alors dans une enquête pour découvrir comment une telle imposture a pu arriver. Tout cela, sans l’accord de l’évêque qui préférerait, lui, que l’affaire soit étouffée, comme à l’accoutumée.

Ce qu’on en pense

Cette enquête insolite, tirée du roman Des femmes en noir d’Anne-Isabelle Lacassagne n’est pas du grand cinéma. On lorgne plutôt vers la comédie policière aux ficelles bien épaisses et on n’échappe pas aux clichés ni aux raccourcis. Mais cette affaire intrigue et parvient même à surprendre.

Car elle a au moins le mérite de mettre le doigt, avec un humour un brin insolent, sur la question de l’évolution de la religion catholique et sur la place des femmes au sein de celle-ci. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est toujours ça de pris.