Ce que ça raconte

Pour donner une bonne leçon à Ali, son fils récalcitrant, Madame Diallo l’envoie au Mali dans une école coranique. Dix ans plus tard, revenu en France, Ali éblouit le quartier grâce à son talent pour réciter les sourates. Très vite, on lui propose de devenir le nouvel imam. Ali accepte, devient de plus en plus populaire et décide d’organiser un pèlerinage à la Mecque pour les fidèles de son quartier.

Ce qu’on en pense

Le Français Kim Chapiron (Sheitan, La crème de la crème) et son co-scénariste, Ladj Ly (Les misérables), partent des arnaques au pèlerinage dont on parle peu dans les médias pour dessiner le portrait d’un jeune en quête de lui-même. Ils évitent les clichés en montrant un autre visage de l’islam, plus apaisé et ouvert. On sent qu’ils maîtrisent leur sujet et qu’ils veulent éviter la polémique en se concentrant sur le parcours de ce jeune gars propulsé dans un rôle trop grand pour lui. La religion sert ainsi de toile de fond au récit.

Ils cherchent la nuance, y compris dans la construction de ce personnage aux motivations parfois ambiguës. C’est donc plutôt bien vu et ça a le mérite de sortir des sentiers battus. Petite déception, toutefois, pour la fin, un peu trop vite expédiée.