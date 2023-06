L’eau, la terre, l’air et le feu. Ces quatre éléments prennent vie dans Élémentaire, le dernier film d’animation Pixar/Disney. Ces petits personnages cohabitent (plus ou moins) en harmonie à Element City. C’est là qu’est née Flam, une jeune fille “Feu” au caractère bien trempé. Du genre à violemment exploser quand on l’enquiquine.

Flack, quant à lui, fait partie de la variété “Eau” et il est aussi timoré que Flam est intrépide. Et bim, le sort – en l’occurrence une histoire de canalisation défectueuse – va réunir ces deux êtres que tout oppose.

Flam et Flack se lient d’amitié malgré leurs différences en apprenant à se connaître. Ils bravent ainsi un interdit. Car les personnes “Feu” n’ont pas le droit de fréquenter les personnes “Eau” pour la simple et bonne raison qu’ils risqueraient de s’annihiler l’un l’autre en se touchant. Aïe, on a donc un problème.

Visuellement éblouissant

Vous l’aurez compris, Élémentaire veut nous faire passer un message. “Aimez-vous malgré vos différences.” C’est limpide comme de l’eau de roche. Ils abordent aussi la quête de soi et les relations entre parents et enfants. Classique.

On ne remet pas en cause cette simplicité et cette clarté puisqu’elles placent le film à hauteur d’enfant. Le problème, c’est que cette amourette trouve vite ses limites. L’animation est certes très réussie. On imagine la prouesse technique qui leur a permis de recréer du feu et de l’eau en perpétuel mouvement. Les gaillards ont conçu un monde éclatant qu’on prend plaisir à découvrir, inventant un mode de vie, une culture même aux habitants d’Element City. On retrouve d’ailleurs des idées de Vice Versa (2015) qui personnifiait des émotions. Mais cette nouvelle création n’en a pas la délicate saveur.

Marier eau et feu? Et pourquoi pas, après tout... © © 2023 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Pour trouver le dernier vrai bon Pixar il faut remonter en 2019 avec la sortie de Toy Story 4. Et encore, c’était une suite… Le dernier film d’animation original bien foutu remonterait alors à Coco, en 2017.

Élémentaire, lui, se classe plutôt dans la catégorie des Pixar moyens. C’est sympa, on sent une certaine inventivité. Mais le scénario est beaucoup trop mince pour convaincre totalement. Là où les grands Pixar parviennent à empiler les couches de lecture, Élémentaire est d’un triste premier degré. Il n’y a pas de climax, ni de scène véritablement marquante.

Cela dit, ils font clairement mieux que Buzz l’Éclair, le précédent et pur échec commercial. Et ils se placent au-dessus des films pour enfants actuels.