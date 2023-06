Kim Chapiron met la religion en toile de fond dans Le jeune imam

"S’il y a bien un sujet sur lequel on n’a rien à dire c’est la religion, dit d’emblée Kim Chapiron. C’est quelque chose de très intime. Ce film aborde le sujet sans que ce ne soit au centre. Ce ne sont que des personnages qui vivent leur religion, ce sont des gens qui travaillent dans une mosquée, qui reviennent dans le pays d’origine de leurs parents mais le sujet n’est pas l’islam."

Quand on aborde un sujet comme celui-là, même si ce n’est pas le propos central, il faut toutefois être préparé. "On a visité de nombreuses écoles coraniques, des mosquées. On a travaillé avec des imams, l’islamologue Rachid Benzine a été consultant sur le film. On a travaillé au plus proche des gens concernés pour être le plus précis dans notre propos. Tout le monde est un peu crispé quand on parle de ce sujet, ça déchaîne les passions alors que nous voulions l’inverse. On voulait être certains d’arriver à ce que tout ce qui concerne la religion soit inattaquable. Comme ça, on pouvait se concentrer sur l’humain, sur les trajectoires intimes."

Apporter des nuances

Celle d’Ali, un jeune gars qui donne du fil à retordre à sa mère qui l’élève seule. Pour lui faire passer l’envie de faire des conneries, elle l’envoie au pays, au Mali, dans une école coranique. À son retour en France, dix ans plus tard, Ali subjugue les jeunes du quartier grâce à son talent pour psalmodier les sourates du Coran. On lui propose donc de devenir le nouvel imam.

Son enthousiasme et son utilisation des réseaux sociaux lui permettent ensuite de toucher de plus en plus de monde, de devenir une petite star. "Le religieux n’échappe pas aux mutations technologiques. À partir du moment où on rentre dans l’arène digitale, on est forcément face à un miroir déformant, explique le réalisateur. Le narcissisme et le culte de la personnalité arrivent à grand pas, peu importent les intentions de départ. C’est quelque chose d’extrêmement dangereux. Ce jeune imam est plein de bonnes intentions, de créativité, mais il y a aussi toute l’imprudence qui va avec cela."

Ce portrait intime d’un gamin en (re)construction tente donc de saisir "comment on en arrive à tomber dans une situation inextricable comme celle de l’arnaque au pèlerinage. "

Le spectateur est ainsi amené à se demander où est l’intention réelle d’Ali. "Est-ce qu’il fait tout ça pour briller aux yeux de sa mère ? Pour les gens de son quartier ? Pour sa religion ? On arrive à toutes ces nuances. C’est ce que j’adore au cinéma, juger les personnages et penser l’inverse deux secondes après. "

Drame de Kim Chapiron. Avec Abdulah Sissoko et Hady Berthe. Durée: 1 h 38. Sortie le 21 juin.