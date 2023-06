Une cagnotte pour aider le héros des “Quatre Cents Coups”, icône de la Nouvelle Vague, à traverser “une passe difficile”

Symbole des gamins de Paris à la fois rebelles et rieurs, Jean-Pierre Léaud “traverse une passe difficile sur le plan moral, physique et matériel”, assure Serge Toubiana, ancien directeur de la Cinémathèque et biographe de François Truffaut. “Je suis allé le voir chez lui et c’était très difficile de lui remonter le moral. Il ne se levait plus. ”

Encore plus démoralisé depuis la mort de son ami Jean-Luc Godard, le cinéaste suisse, en septembre 2022, l’icône de la Nouvelle Vague touche une retraite “miséreuse” qui ne lui permet pas de souffler ou même de remettre de l’ordre dans ses papiers.

“Jean-Pierre est timide, il ne se rend pas souvent aux hommages. Il est adulé au Japon, en Corée. Je lui dis souvent d’y aller. Mais là, il est vraiment dans un état de détresse et de solitude morale, de désarroi psychique”, souligne encore Serge Toubiana dans “Le Parisien”.

En 2016, l’acteur avait reçu une Palme d’or d’honneur au Festival de Cannes.