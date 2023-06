Ce que ça raconte

En pleine possession de ses super-pouvoirs, Barry, alias The Flash, a l’idée brillante de remonter le temps pour empêcher la mort de sa mère. Mais comme on le sait tous, ce n’est jamais bon de triturer le passé. Barry va donc devoir partir en quête du Batman et du Superman d’une autre réalité pour se sortir de cette mauvaise passe et éviter la destruction du monde.

Ce qu’on en pense

Impossible d’y échapper, chez D.C. Comics comme chez Marvel, les univers parallèles ont contaminé les aventures des super-héros. Celui-ci nous ressert le fameux voyage dans le temps avec tous les dérapages que cela implique. On a donc un double effet déjà-vu. Celui des films de super-héros qui se suivent et se ressemblent. Et celui des histoires de virées dans le passé qui tournent mal.

Ajoutez à cela des batailles brouillonnes et trop longues, noyées dans une surenchère d’effets spéciaux et vous obtenez une belle popote indigeste.

The Flash d'Andy Muschietti avec Ezra Miller. ©Warner Bros Pictures

La scène qui tache

Cette accumulation de super-héros venus de différentes époques et espaces-temps, avec moult références. C’est fatigant et ça donne juste l’impression qu’on a assemblé grossièrement des pièces issues de puzzles différents.