Ce que ça raconte

Taeko, son jeune fils Keita et son mari, Jiro, prennent doucement leurs marques comme famille recomposée. Les parents de Jiro n’approuvent pas totalement cette union mais ils font bonne figure en attendant que leur nouvelle belle-fille leur fasse un “vrai” petit-enfant. Le quotidien de cette famille se retrouve bouleversé lors d’une fête d’anniversaire. Un accident va redistribuer les cartes, ramenant dans la vie de Taeko le père biologique de Keita.

Ce qu’on en pense

Les histoires de famille, ce n’est jamais simple, surtout au cinéma. Tout l’enjeu dramatique repose ici sur les relations entre ces différents personnages, tous reliés à des degrés divers. Ce réseau compose une toile qui aborde avec beaucoup de pudeur des thématiques aussi variées que le sentiment de culpabilité, le deuil, les choix de vie ou la jalousie. En jouant avec la disposition des appartements où vivent Taeko et les membres de sa famille, à la fois proches et éloignés les uns des autres, Love Life tisse enfin une réflexion sur la communication et les relations qui se font et se défont. Un mélodrame sensible, emprunt d’une douce mélancolie.

"Love Life" du Japonais Kōji Fukada met en scène un couple endeuillé par la mort d'un enfant, campé par Fumino Kimura et Kento Nagayama. ©FILM PARTNERS & COMME DES CINEMAS

La scène qui touche

La réapparition du père de Keita, des années après qu’il a abandonné femme et enfant. Un moment tragique qui se passe de mots.