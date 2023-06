Ce que ça raconte

C’est la rentrée pour Marie-Luce qui espère se faire enfin des copains dans sa nouvelle école. Raté, personne ne la remarque. Mais elle n’a pas dit son dernier mot. Poussée par Albert, un des petits vieux qui habite dans la pension familiale gérée par son père, Marie-Luce se déguise en garçon pour infiltrer une soirée à laquelle elle n’a pas été invitée. Bingo ! Léo, son double masculin fait un carton. Marie-Luce décide donc de prolonger l’expérience pour connaître enfin les joies de la popularité.

Ce qu’on en pense

Victoria Bedos, scénariste de La famille Bélier, offre aux enfants et jeunes adolescents un sujet de dissertation sur le mensonge et ce qu’on est prêt à faire par amour. C’est mignon et on sent le regard tendre que pose la réalisatrice sur cette gamine qui dissimule sa véritable apparence pour être enfin elle-même. Cela dit, elle aurait pu enfiler de moins gros sabots parce que ça manque de subtilité cette affaire.