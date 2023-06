Chien de la casse, The Flash, Wes Anderson, etc. : les 7 sorties cinéma de ce mercredi 14 juin 2023

Comédie dramatique de Jean-Baptiste Durand. Avec Anthony Bajon, Raphaël Quenard et Galatea Bellugi. Durée : 1 h 33.

Ce que ça raconte

Mirales et Dog sont amis depuis l’enfance. Dans leur village, on ne les voit jamais l’un sans l’autre. Jusqu’au jour où Elsa débarque et commence à s’intéresser à Dog.

Ce qu’on en pense

Un double portrait touchant et léger qui croque fort bien l’ambiance des petits villages du sud de la France.

Notre critique complète

2. Asteroid City











Comédie/drame de Wes Anderson. Avec Jason Schwartzman, Scarlett Johansson et Tom Hanks. Durée : 1 h 45.

Ce que ça raconte

Dans un petit village du désert américain, la célébration du Jour de l’Astéroïde est perturbée par un événement inattendu.

Ce qu’on en pense

Formellement abouti comme toujours, ce onzième opus de Wes Anderson convoque une ribambelle de lieux, stars et thèmes – c’est ce qui fait son charme, mais aussi sa limite (trop is parfois te veel).

Notre critique complète

3. The Flash











Film d’action d’Andy Muschietti. Avec Ezra Miller et Sasha Calle. Durée : 2 h 24.

Ce que ça raconte

The Flash utilise son pouvoir de super-vitesse pour remonter le temps et empêcher la mort de sa mère. Évidemment, rien ne se passe comme prévu.

Ce qu’on en pense

Un grand melting-pot qui mélange voyage dans le temps, super-héros en tous genres et effets numériques tape-à-l’œil. Indigeste.

Notre critique complète

4. Sexygénaires











Comédie de Robin Sykes. Avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit et Marie Bunel. Durée : 1 h 20.

Ce que ça raconte

Deux vieux amis ayant des difficultés financières décident de se lancer dans le mannequinat pour personnes âgées…

Ce qu’on en pense

Un film qui essaye maladroitement de casser les stéréotypes sur les personnes âgées en les rendant sexy. Risible et gênant.

Notre critique complète

5. La plus belle pour aller danser











Comédie de Victoria Bedos. Avec Brune Moulin, Philippe Katerine et Pierre Richard. Durée : 1 h 32.

Ce que ça raconte

Pour se rapprocher du plus beau garçon de sa classe, la discrète Marie-Luce s’invente un double masculin plus cool qu’elle.

Ce qu’on en pense

On sent la tendresse et l’envie de livrer un message positif sur l’acceptation de soi mais c’est maladroit et pas très fin comme machin.

Notre critique complète

6. Love Life











Drame de Kôji Fukada. Avec Fumino Kimura et Tomorowo Tagushi. Durée : 2 h 04.

Ce que ça raconte

Taeko et son fils Keita vivent depuis peu avec le nouveau mari de Taeko. Mais un accident va tout remettre en cause.

Ce qu’on en pense

Un mélodrame familial qui traite avec pudeur et sensibilité des choix de vie, du deuil et du sentiment de culpabilité.

Notre critique complète

7. Mon père et moi











Comédie de Laura Terruso. Avec Sebastian Maniscalco et Robert De Niro. Durée : 1 h 36.

Ce que ça raconte

Salvo, un immigré italien de la vieille école, rejoint son fils et sa belle-famille en vue de les rencontrer avant le mariage.

Ce qu’on en pense

Après la trilogie Mon beau-père et moi, Robert De Niro rejoue les papas bougons dans une comédie caricaturale, vulgaire et jamais drôle.