Si on vous dit que Chien de la casse s’immisce dans les conversations de deux branleurs d’un village du sud de la France, vous allez peut-être avoir envie de passer votre chemin.

N’en faites rien. Cette immersion est légère sans être creuse. Elle croque à merveille le quotidien de ces jeunes qui grandissent dans ces maisons en pierres entre lesquelles serpentent les charmantes ruelles qu’on arpente au mois de juillet (ou d’août, c’est selon).

"Chien de la casse", premier film de Jean-Baptiste Durand, avec Raphaël Quenard, Anthony Bajon et Galatéa Bellugi. ©O'Brother

Ce village pittoresque, Mirales le connaît trop bien. Ses journées, il les passe à traîner avec son copain, Dog. Un brave gars qui supporte sans broncher ses taquineries souvent lourdingues, parfois méchantes. Mirales décharge en fait sa frustration sur son ami. Il rêve de quitter ce bled où il ne se passe jamais rien, pour exercer ses talents de cuisinier dans une grande ville. Le gaillard n’a pas un mauvais fond, juste une manière maladroite de tenter de tirer ses amis vers le haut.

Mais l’arrivée d’Elsa dans le village et surtout son rapprochement avec Dog vont mettre à mal son emprise. Les rapports s’inversent et Mirales se retrouve encore plus seul.

Fatigant mais attachant

Sans se moquer, avec subtilité, le réalisateur fait le portrait de ce type un peu “kéké” mais cultivé. Un gars à qui on a parfois envie de filer des baffes mais qui reste attachant. Ses tirades (parfaitement écrites) valent de l’or, d’ailleurs.

Le réalisateur ne se limite pas au “numéro de cirque” de Mirales. Il explore les relations complexes entre les deux amis d’enfance. Entre le dominant et le dominé. Il parle de cette jeunesse qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, de cet âge où on se cherche parfois encore.

Malgré un léger ventre mou, Chien de la casse parvient donc à susciter de l’intérêt pour ces petites places de village pratiquement désertées. Même Mirales n’y aurait pas cru.