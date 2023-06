Ce que ça raconte

L’année ? 1955. Le lieu ? Asteroid City, bourgade au milieu du désert américain, nommée d’après l’astéroïde qui s’y est écrasé il y a des milliers d’années. C’est là que débarquent Augie Steenbeck (Jason Schwartzman) et sa famille, pour célébrer le Jour de l’Astéroïde. Il y a aussi la star de cinéma Midge Campbell, la scientifique Dr Hickenlooper (Tilda Swinton) et de nombreux invités. Mais le soir de la célébration, un alien débarque du ciel, embarque l’astéroïde, et disparaît.

Panique au village, appel à l’armée, quarantaine déclarée ! Voilà Asteroid City dans de beaux draps. Ce confinement soudain sera pour chacun(e) des protagonistes l’occasion d’un moment d’introspection…

Ce qu’on en pense

Le nouveau Wes Anderson est arrivé ! Après l’Europe des années 30 (Grand Budapest Hotel) ou la France des sixties (The French Dispatch), le réalisateur américain nous emmène dans un nouveau lieu entre imaginaire et réalité (ici, le Far West des années 50), avec une mise en scène pop aux couleurs saturées, et bien sûr une ribambelle de stars (Tom Hanks et Johansson parmi les nouveaux ajouts à la troupe).

Formellement très abouti comme toujours, ce onzième opus survole des thèmes comme le deuil ou la création – mais sa multiplicité des thèmes, lieux et personnages maintient le tout dans une certaine superficialité.