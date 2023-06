Un film pour aider les précarisés: les réalisateurs de "Marbie" se lance dans le (vrai) cinéma social

Parce qu’il fallait bien tourner, un jour, la page de cette «affaire du magritte volé», et puisque la Cour d’appel de Bruxelles a finalement donné raison à l’Académie dans un arrêt rendu en mars dernier après quand même sept années de procédure, Dominique Dubuisson se lance aujourd’hui dans une nouvelle aventure. Et se propose de réaliser, toujours avec l’aide de Dominique Smeets, qui en a écrit le scénario, un nouveau film intitulé La vérité sort du puits.

Objectif : un million d’euros

"La vérite sort du puits", de Dominique Smeets ©Big Bang Prod

Avec lui aux manettes, le projet revêt forcément des contours baroques puisque le producteur et ex-humoriste carolo compte bel et bien utiliser les recettes de sa petite entreprise – «et non ses bénéfices, puisque les bénéfices, ça n’existe pas dans le cinéma belge» – pour financer la construction et la gestion de logements partagés et écologiques au profit des personnes les plus défavorisées de sa région, notamment les sans domicile fixe.

Le modèle de financement se veut, une nouvelle fois, participatif – Big Band Prod, la société de Dominique Dubuisson, table sur un budget d’un million d’euros alimenté par les citoyens et sympathisants. La finalité, par contre, est tout autre et parfaitement raccord, estime-t-il avec la nature du cinéma belge : «Le cinéma belge se prétend social, mais en quoi l’est-il réellement au-delà de ce qu’il nous propose à l’écran?, s’interroge-t-il. L’idée, ici, est d’aller plus loin, et d’aider concrètement des gens qui en ont besoin, et pas uniquement d’en faire les sujets d’un film.»

Dominique Dubuisson ne remet pas en cause, bien sûr, la subsidiation de la culture telle que nous la connaissons dans notre pays… et compte d’ailleurs bien solliciter une aide du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (voir ci-dessous). Mais espère «ouvrir une autre voie» permettant un nouveau mode de financement dans le domaine audiovisuel. Et, pourquoi pas?, pousser d’autres artistes à se lancer, eux aussi, dans des projets culturels à vocation sociale. «On va semer une graine, et on verra ce qui pousse», souriait hier l’autre Dominique, Smeets, lors de la présentation officielle du projet dans les locaux du Centre Culturel d’Anderlues.

Concrètement, ce sont les recettes du film qui détermineront le nombre de logements autonomes et participatifs qui seront construits. La perspective est, actuellement, d’en ériger huit, et des discussions qui vont dans ce sens ont déjà été nouées avec les communes de Thuin et Lobbes, tandis que les territoires de La Louvière et Beaumont sont également dans le viseur. «C’est, assure encore Dominique Dubuisson, le projet d’une vie. Désormais, tout ce que nous récolterons grâce à nos autres activités y sera consacré.»

Si le financement suit son cours «normalement», l’équipe de Big Bang Prod espère entamer le tournage de La vérité sort du puits en mai 2024. Pour une sortie en 2025… et la livraison des premiers logements dès 2026.

Une aide publique? «On peut toujours rêver»

La vérité sort du puits – dont le titre et l’affiche sont des clins d’œil assumés et plutôt amusants au Je te survivrai de Sylvestre Sbille, magritte du public 2015 en lieu et place de Marbie – racontera l’histoire d’une châtelaine désœuvrée qui choisira, après un événement traumatique, de s’investir auprès des plus démunis de sa région. Une comédie dramatique qui fait écho, bien sûr, au projet social qui sous-tend le projet : «Quand le scénario se termine, résume Dominique Dubuisson dans une formule savamment préparée, le projet social continue.»

Et la chose sera plus facile à concrétiser encore si jamais la Commission du Cinéma daignait lui accorder une aide. Il entend bien, d’ailleurs, y introduire un dossier… même si son passif judiciaire avec l’Académie Delvaux lui laisse peu d’espoir de se faire aider par un milieu qui n’aime guère ceux qui sortent des rangs : «Je n’y crois pas trop, mais d’un autre côté, ça serait très beau aussi. On peut toujours rêver. Et si c’est non, tant pis, nous ferons le film quand même, avec ou sans eux», conclut-t-il.