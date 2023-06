Ce que ça raconte

La nuit du nouvel an, à Baltimore, des dizaines de personnes sont abattues par un sniper. Aucun lien entre elles, aucun mobile apparent. Du taf de pro. Eleanor, une jeune enquêtrice, est recrutée par un gars du FBI qui sent qu’elle a capté comment le tueur fonctionne. Mais malgré son flair instinctif, l’enquête patine. Acculée, Eleanor plonge alors dans son passé trouble et ses démons intérieurs pour trouver la clé du cerveau du psychopathe.

Ce qu’on en pense

Un froid paralysant, dans une ville où les bâtiments comme les habitants font grise mine. L’ambiance nous attrape dès les premières minutes. On n’est pas là pour rigoler. Les deux flics encore moins. Le petit jeu du chat et de la souris mené par l’esprit troublé de la jeune enquêtrice alimente une première partie sous tension.

La deuxième, en revanche, est moins excitante. On regrette le mystère initial, remplacé par une chasse à l’homme nettement plus classique. Un thriller psychologique en demi-teinte, donc.