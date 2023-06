La France ne jure décidément plus que par notre blonde nationale. Après Les enfants des autres et Revoir Paris (qui lui a valu un César), Virginie Efira continue d’emballer l’hexagone, pour le meilleur du cinéma d’auteur – et pour le rire (voir LOL qui rit sort).

Présenté le mois dernier sur la Croisette, L’amour et les forêts offre même deux Virginie pour le prix d’une puisqu’elle incarne Blanche, l’héroïne, mais aussi Rose, sa sœur jumelle, très proche mais différente d’elle. Tout bascule quand Blanche tombe amoureuse du bien nommé Grégoire Lamoureux, incarné avec brio par le ténébreux Melvil Poupaud (face auquel Efira a joué dans le Victoria de la “palmée” Justine Triet). Mariage, enfants, déménagement : c’est l’emballement. Mais bientôt la face sombre de Grégoire apparaît, et on comprend que Blanche est sous l’emprise d’un homme toxique et manipulateur…

De Rohmer à Hitchcock

“Ce qui me pousse à accepter un rôle, c’est surtout une affaire de confiance envers le cinéaste. […] j’accepte un rôle parce que je sens quel film est en train de se faire, davantage qu’en fonction du personnage”, raconte Efira. Le film de Valérie Donzelli (La Guerre est déclarée, Notre Dame) raconte une anti-histoire d’amour, une histoire de femme sous emprise – mais qui en sort.

Avec Audrey Diwan ("L’Événement") à ses côtés au scénario, Valérie Donzelli signe une excellente adaptation du roman d'Éric Reinhardt "L'Amour et les forêts", portée par deux comédiens magnifiques: Virginie Efira et Melvil Poupaud. ©Paradiso

Adapté du roman éponyme d’Éric Reinhardt, L’amour et les forêts en reprend la trame, tout en adaptant certains éléments au médium cinéma. La cinéaste soigne ses couleurs, sa mise en scène, ses décors – on est loin du drame réaliste plombant. La rupture de ton peut même déconcerter : on commence dans un film pétillant, quelque part entre Jacques Demy et Éric Rohmer, pour ensuite basculer dans le thriller hitchcockien, avec son héroïne blonde tragique et sa maison-donjon dans laquelle Blanche est piégée.

C’est grâce à cela, et à Efira qui insuffle de la nuance à ses personnages, que Donzelli évite le piège du film “à sujet”, pour livrer un film aussi esthétique que politique. Un film qui, comme l’espère Éric Reinhardt, décidera “des femmes (à) se soustraire à l’emprise de leur conjoint et (de) passer à l’offensive.”