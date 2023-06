Ce que ça raconte

Accompagné de son traducteur, Tom Harris, un agent de la CIA en mission au Moyen-Orient et dont l’identité a été révélée, doit se rendre à tout prix à Kandahar en Afghanistan, tout en évitant de se faire tuer par les forces armées.

Ce qu’on en pense

Dans sa filmographie, Gerard Butler accumule les rôles de sauveurs et les personnages dépourvus de finesse et de subtilité. En plus d’être insipide, ce rôle d’agent ne déroge évidemment pas à la règle et évolue de surcroît dans un thriller de guerre au patriotisme excessif qui renforce tous les préjugés possibles. Inutile et lamentable.