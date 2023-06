Ce que ça raconte

Habib ne rêve que de théâtre et de cinéma. Une vocation que le jeune homme assume difficilement auprès de sa famille, issue de la diaspora belgo-marocaine de Molenbeek. Et les quelques rôles qu’on lui file ne risquent pas d’arranger les choses : après Saint François d’Assise, voici qu’on lui propose d’incarner un… gigolo au service de Catherine Deneuve (simple et amusante dans son propre rôle – une première).

Ce qu’on en pense

Après Les rayures de zèbre, qui lorgnait vers la comédie populaire, Benoît Mariage revient à ses fondamentaux poético-absurdes avec cet itinéraire d’un enfant pas gâté, obligé de se débattre avec ses aspirations artistiques, le poids de ses origines et le passé familial.

Le cinéaste namurois y déploie un sens intact de la composition, en plus d’un humour irrévérencieux parfois sur un fil, venu rire avec la communauté belgo-marocaine de Belgique, et non à son détriment.

Quant à Bastien Ughetto, de tous les plans (et qui a appris à parler arabe pour le rôle), y démontre, lui, une vraie présence tandis que, face à lui et dans un rôle secondaire, Thomas Solivérès est aussi drôle qu’horripilant en dramaturge en quête de buzz.