Ce que ça raconte

Miles Morales sait désormais qu’il n’est pas le seul Spider-Man. Enfin, c’est le seul de son monde, mais il a une multitude de petits camarades qui existent dans d’autres univers. Il n’est donc pas étonné de voir débarquer sa nouvelle amie, la Spider-Woman Gwen Stacy. Qui l’embarque vers une constellation de spider-héros plus affairée que jamais. Car une anomalie menace le fragile équilibre du multiverse.

Ce qu’on en pense

Il y a cinq ans déjà, Spider-Man : New Generation proposait une variante intéressante aux adaptations de comics. Par le choix de l’animation plutôt que les acteurs en chair et en os. Puis par le ton, résolument plus décalé et inclusif.

La suite poursuit sur la même voie. Ce nouvel opus décline le personnage, du punk anticapitaliste à la motarde, en passant par… le Spider-Chat.

Si vous êtes de ceux à qui le multiverse donne des migraines, ne vous aventurez pas ici. L’action fuse à une vitesse supersonique et il faut s’accrocher lors des scènes de combat.

"Spider-Man: seul contre tous", de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin Thompson ©Sony

La scène qui touche

L’animation, sans aucun doute. L’avantage de ce mélange d’univers, c’est qu’on peut passer d’un style d’animation à l’autre. Une recherche graphique qui fait plaisir dans notre monde formaté.