Ce que ça raconte

Fraîchement retraité, Harold Fry est déjà enlisé dans une routine mortifère. Pour ne rien arranger, il reçoit un matin une lettre de sa vieille amie Queenie qui lui annonce qu’elle est mourante. Harold lui répond, sort poster sa lettre puis change d’avis. Il décide, comme ça, sans même prévenir sa femme, de se rendre au chevet de son amie. Ce n’est rien, juste 700 kilomètres à pied à travers l’Angleterre alors qu’il n’est jamais allé plus loin que le supermarché du coin…

Ce qu’on en pense

Le périple ou plutôt le pèlerinage de ce brave monsieur est le prototype parfait du film devant lequel on somnole un dimanche après-midi. Ce n’est pas mauvais, le gaillard est attachant malgré son côté apathique et il nous promène dans de jolis paysages anglais. Il croise évidemment de nombreux sympathisants et devient une petite célébrité locale. Touchante histoire.

On découvre que son voyage est en fait une forme de rédemption en naviguant dans son passé au fil des kilomètres. Ce n’est pas inintéressant. Cela dit, on a déjà vu plus palpitant et plus inspiré au rayon des road trips.

Puis on aurait pu se passer du côté messianique que prend cette traversée de l’Angleterre.