Ce que ça raconte

Depuis la nuit des temps, il rôde dans les chambres d’enfants pour les croquer tout crus. Cette fois, le croque-mitaine a décidé de s’attaquer à la famille de Sawyer, une gamine fragilisée par la mort récente de sa maman.

Ce qu’on en pense

Une adaptation d’une nouvelle de Stephen King qui fonctionne relativement bien. La première partie joue assez habilement sur la peur du noir et les monstres qu’on ne voit pas. Rien de révolutionnaire, mais ça suffit à provoquer quelques frissons. La suite, en revanche, est moins excitante. On a droit aux traditionnels jump scares assortis de pièges et de cinglés que personne n’écoute mais qui ont raison. On doit également se farcir une nouvelle fois les clichés sur les groupes de pestes adolescentes qui tyrannisent la fille bizarre du lycée. Le truc s’étire et finit par ressembler à tous ces films d’horreur américains aux ficelles grosses comme des maisons, hantées ou pas par de vils esprits.