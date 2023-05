La vie est belle pour Allison. Elle aligne réussite professionnelle et bonheur personnel. Son mariage approche d’ailleurs à grand pas. Elle part donc gaiement pour choisir sa robe de mariée en compagnie de sa belle-sœur et son beau-frère.

Et paf. C’est l’embardée. Allison est blessée, mais ses deux passagers sont tués sur le coup. Rien ne sera jamais plus comme avant.

Rongée par le remords, la jeune femme décroche. Plus de boulot, plus de fiancé et une douleur qu’elle comble avec de puissants médicaments. Mais Allison a des ressources. Elle décide de combattre cette addiction en rejoignant un groupe de parole… fréquenté, à son insu, par son ex-beau-père.

Reconnaissons-le, A good person a tout du mélodrame larmoyant dont raffole Hollywood. On a la première de classe à qui tout réussi qui se casse la gueule. La chute est vertigineuse et le chemin vers la guérison sera long. Puis il y a ce bienfaiteur qui n’en a pas l’air. Le beau-père, meurtri par la mort de sa fille et qui en veut à l’ancienne miss parfaite. Forcément, la réunion de ces deux-là va faire des étincelles.

On brasse large, sans se noyer

Derrière ces grandes lignes qu’on pense toutes tracées, A good person réserve pourtant certaines surprises. D’abord parce que ses personnages sont bien écrits. Les deux principaux (Florence Pugh et Morgan Freeman, impeccables) évidemment, mais aussi ceux qui gravitent autour d’eux. L’adolescente qui a perdu ses deux parents. Le fiancé qui a des blessures d’enfance à régler avec son père. Tout ce petit monde est doté d’une certaine épaisseur.

"A Good Person", de Zach Braff (2023)

L’intrigue, ensuite, parvient à surprendre, ne prenant pas toujours la direction anticipée. Globalement, on se doute un peu du dénouement final, mais le chemin pour y parvenir n’évite pas les bosses.

Le réalisateur, Zach Braff (le bonhomme de la série Scrubs), brasse plusieurs thèmes, le sentiment de culpabilité, le combat contre les addictions aux drogues ou à l’alcool, les relations familiales compliquées. Pourtant, il ne se perd pas et réussit à saisir l’essentiel. Il n’apporte pas de vision novatrice ou de grande révélation mais mène sa barque sans accident majeur.

Il répond donc aux attentes d’un drame à tendance “feel good”. On n’évite pas certains passages obligés comme la voix off qui assène des vérités un tantinet faciles, mais on lui pardonne. Son récit tient la route.