Drame de Chie Hayakawa. Avec Chieko Baishô et Hayato Isomura. Durée : 1 h 52.

Ce que ça raconte

Au Japon, dans un futur proche, on propose aux plus de 75 ans de mettre fin à leur vie pour lutter contre le vieillissement de la population.

Ce qu’on en pense

Le cynisme de la proposition de départ est balayé par l’humanité et la douceur du traitement qui en est fait. Interpellant.

2. La petite sirène











Film d’aventures de Rob Marshall. Avec Halle Bailey et Melissa McCarthy. Durée : 2 h 15.

Ce que ça raconte

Ariel, la benjamine du roi Triton, préfère la vie au grand air aux courants de l’océan. Elle décide donc de troquer sa queue de poisson contre des gambettes.

Ce qu’on en pense

Un copié-collé enrichi de l’original. Pas grand intérêt, donc, d’autant que les scènes sous l’eau ne sont pas très réussies.

3. Transfusion











Thriller de Matt Nable. Avec Sam Worthington. Durée : 1 h 41.

Ce que ça raconte

Ryan, ex-sniper, ne s’est jamais remis de la mort de sa femme. Dépassé par l’éducation de leur fils et en difficulté financière, il accepte la proposition douteuse d’un ancien pote de l’armée.

Ce qu’on en pense

Un thriller aux enjeux flous, qui tente la corde sensible mais rate sa cible.

4. Disco Boy











Film de guerre de Giacomo Abbruzzese. Avec Franz Rogowski, Morr N’Diaye et Laetitia Ky. Durée : 1 h 31.

Ce que ça raconte

L’engagement, dans la Légion étrangère, d’un Biélorusse exilé à Paris. Et sa mission au Niger, aux côtés d’un jeune révolutionnaire local.

Ce qu’on en pense

Premier film de l’Italien Giacomo Abbruzzese et ours d’argent à la Berlinale, Disco Boy est un film habité, qui use de la techno et du stroboscope, mais égare le spectateur (rationnel) dans ses nombreux flash-back et parallèles temporels.