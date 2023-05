Ce que ça raconte

Dans un futur plus ou moins proche, le Japon a trouvé une solution d’une redoutable efficacité pour lutter contre le vieillissement de la population. Toutes les personnes âgées de plus de 75 ans sont poliment invitées à… un suicide assisté. Michi décide de se porter candidate à ce beau projet sociétal. Elle commence par recevoir un appel rassurant de Maria, une jeune aide-soignante qui l’accompagnera lors des différentes étapes.

Ce qu’on en pense

Le dispositif au cœur de ce drame japonais est d’un cynisme absolu. La façon dont le sujet est traité, en revanche, ne l’est absolument pas. On aurait pu verser dans la description clinique de cette extermination des «inutiles», mais le réalisateur choisit plutôt la voie de l’émotion. En suivant trois profils, celui d’une candidate, celui d’une aide-soignante et celui d’un recruteur, Plan 75 offre un panorama d’une grande douceur sur les liens sociaux et notre rapport à la vie.

Une éloquente réflexion, aussi, sur la façon dont nous considérons les personnes âgées. Sujet également abordé par Quand tu seras grand sorti la semaine dernière. Hasard de calendrier? Peut-être. Ou, si on veut être optimiste, le signe d’une prise de conscience.