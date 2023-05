Ce que ça raconte

La sirène Ariel n’a que faire de la vie sous l’océan. Elle rêve de la terre ferme et du monde des hommes. Quand Ursula la sorcière lui propose un pacte pour troquer sa queue de poisson contre des jambes, elle n’hésite pas une seconde. Mais elle le paie de sa magnifique voix.

Ce qu’on en pense

Cette nouvelle adaptation d’un classique Disney en prises de vues réelles n’apporte, une fois de plus, pas grand-chose. On a ajouté une dose de message inclusif pour coller à notre époque, mais c’est le seul point réellement positif. Les images sous l’eau sont assez laides et bien loin de l’époustouflante maîtrise vue dans Avatar 2.

La scène qui tache

Le pauvre Javier Bardem en roi Triton. Affublé d’une couronne et d’écailles, il a plus l’air de revenir d’une pool party déguisée que du roi des océans.