Retour aux sources pour le dernier Indiana Jones

Indy flanqué de sa nièce

Dans ce cinquième opus, après une scène d’ouverture d’environ 20 minutes remplie d’action où l’on découvre le personnage rajeuni, on retrouve «Indy» en professeur à l’université. Il va se retrouver malgré lui dans une affaire inattendue qui lie le passé au présent, et sera accompagné par sa nièce.

Si le film renoue avec l’aventurier - et l’acteur Harrison Ford - de manière nostalgique, on constate qu’ils (le personnage et l’acteur) n’ont rien perdu de leur superbe: courses poursuites spectaculaires (dont une impressionnante à cheval dans les rues de New York), un humour aiguisé et un côté fantastique surprenant, cette nouvelle aventure en met plein la vue pendant plus de deux heures, malgré une mise en scène parfois brouillonne et quelques grosses ficelles du divertissement classique.

Le film reste néanmoins efficace, en plus de réserver quelques surprises, et clôture la saga en lui rendant un bel hommage. Harrison Ford a d’ailleurs annoncé qu’il retirait son chapeau pour de bon... bien que la fin du film ne ferme pas la porte à une éventuelle suite. À suivre?