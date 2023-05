"Six personnes vivent grâce à lui": les confidences de l’ex-compagne de l'acteur français Gaspard Ulliel plus d'un an après sa mort

Lors d'une interview accordée au Parisien, ce mercredi 17 mai 2023, elle évoque que le don d'organes était "la seule chose à faire", après le décès de son ex-compagnon. "C’était une évidence pour ses parents et moi", a-t-elle expliqué au quotidien français. "Le dernier message que je lui ai envoyé concernait un ami dont le fils de 4 ans atteint d’une leucémie avait besoin d’un don de plaquettes… Grâce à Gaspard, six personnes vivent, car les greffes ont marché. C’est concret et c’est magnifique."

Le jour du drame, elle s'est écroulée dans la salle de bains

Au cours de l'entretien, l'ex-compagne de Gaspard Ulliel est également revenue sur le jour et l'heure du décès de l'acteur français. "C’était une très belle journée", a-t-elle encore confié. "J’étais allée récupérer mon fils à l’école, à 16h15 exactement. Il n’avait pas envie d’aller au parc et on est rentrés à la maison directement. À peine arrivée, je me suis écroulée dans la salle de bains. Je n’ai jamais eu aussi mal au ventre de toute ma vie, j’avais l’impression de recevoir des coups de couteau."