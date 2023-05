Ce que ça raconte

Joe séjourne dans un centre de redressement pour mineurs depuis plusieurs mois et sa détention arrive bientôt à terme. Mais lorsque William, un autre jeune délinquant, arrive au centre, le quotidien de Joe va être chamboulé et son envie de sortir remis en question…

Ce qu’on en pense

Avec Le paradis, le jeune réalisateur belge Zeno Graton place son récit dans un milieu carcéral pour mineurs et signe un premier long-métrage très pudique.

Au-delà d’une histoire d’amour interdit entre deux jeunes délinquants, son film, amené avec une grande sensibilité, nous questionne sur la notion de liberté et aborde aussi, de manière délicate, les difficultés d’un premier amour contrarié. Interprété brillamment – et avec fougue – par Khalil Gharbia (Peter Von Kant) et Julien De Saint-Jean, deux jeunes acteurs prometteurs, cette belle passion juvénile transpire l’espoir et démontre surtout que peu importent les circonstances, l’amour triomphe toujours. Une première œuvre aboutie et un réalisateur à suivre, donc.

La scène qui touche

Dans le centre, lors d’une activité, les jeunes sont amenés à prendre la parole et à montrer un talent. William commence alors à déclamer un texte d’une puissance telle, qu’il ne vous laissera certainement pas indifférent.