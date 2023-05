Ce que ça raconte

Connaissez-vous l’histoire du «Balai Libéré»? dans les années 70, les nettoyeuses de l’Université Catholique de Louvain ont réalisé que leur patron était davantage un poids qu’un soutien. Alors elles ont décidé… de le licencier. Organisé en autogestion, leur «Balai Libéré» a nettoyé l’UCL pendant 14 années. Et depuis? Qui nettoie les bâtiments de l’université aujourd’hui, et sous quelles conditions? Est-ce qu’en 2023, ce serait encore chose possible?

Ce qu’on en pense

Récoltant la parole de deux générations de nettoyeuses, d’abord séparément puis dans un dialogue commun, la réalisatrice Coline Grando (La place de l’homme) livre un documentaire nécessaire pour mieux comprendre l’évolution du rapport au travail et du capitalisme ces 30 dernières années. Aujourd’hui, pour licencier son patron, encore faudrait-il savoir qui c’est… Un récit collectif classique sur la forme mais puissant sur le fond.