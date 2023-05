Drame/biopic de Maïwenn. Avec Maïwenn, Johnny Depp et Benjamin Lavernhe. Durée : 1 h 56.

Ce que ça raconte

L’ascension et la chute de Jeanne du Barry, la célèbre favorite du roi Louis XV

Ce qu’on en pense

Maïwenn (Polisse, ADN) se fait plaisir en incarnant la favorite du roi dans ce drame versaillais soigné et superficiel.

La critique complète

2. Quand tu seras grand











Comédie dramatique d’Andréa Bescond et Éric Métayer. Avec Vincent Macaigne et Aïssa Maïga. Durée : 1 h 39.

Ce que ça raconte

Une maison de retraite en cruel manque de moyens et de personnel ouvre son réfectoire à un groupe d’enfants.

Ce qu’on en pense

Le duo des Chatouilles trouve à nouveau le ton juste pour dénoncer, cette fois, les conditions de travail des aides-soignants et infirmiers. Émouvant sans être larmoyant tout en étant léger.

La critique complète

3. Le paradis











Drame de Zeno Graton. Avec Khalil Gharbia, Julien De Saint-Jean, Eye Haïdara et Jonathan Couzinié. Durée : 1 h 23.

Ce que ça raconte

Joe séjourne dans un centre pour mineurs délinquants. L’arrivée d’un autre pensionnaire va bouleverser son quotidien et lui ôter l’envie de… sortir.

Ce qu’on en pense

Une délicate passion juvénile qui transpire l’espoir et qui démontre que dans toutes circonstances, l’amour triomphe.

La critique complète

4. Umami











Drame de Slony Sow. Avec Gérard Depardieu, Pierre Richard et Kyozo Nagatsuka. Durée : 1 h 47.

Ce que ça raconte

Un chef étoilé déprimé part au Japon chercher l’umami, cette saveur qui ravivera, il l’espère, son goût de vivre.

Ce qu’on en pense

Une quête existentielle foutraque à laquelle on ne comprend pas tout.

La critique complète

5. Fast X

Film d’action de Louis Leterrier. Avec Vin Diesel, Jason Momoa, Charlize Theron, Michelle Rodriguez et Helen Mirren. Durée : 2 h 21.

Ce que ça raconte

Dom Toretto doit affronter le fils rancunier d’un ancien ennemi, croisé dans “FF5”. Eh oui, même les fans de tuning vieillissent.

Ce qu’on en pense

Rien : on ne l’a pas vu, puisqu’il n’a pas pu être présenté dans les temps à la presse spécialisée. La vie est mal faite.

6. Le balai libéré











Documentaire de Coline Grando. Durée : 1 h 18.

Ce que ça raconte

Dans les années 70, les nettoyeuses de l’UCL ont licencié leur patron. Le Balai Libéré a fonctionné en autogestion pendant 14 ans. Un tel acte serait-il encore possible dans les conditions de travail d’aujourd’hui ?

Ce qu’on en pense

Un récit collectif puissant sur le rapport au travail, qui fait dialoguer le présent et le passé.

La critique complète

7. Le voyage de Talia











Drame de Christophe Rolin. Avec Nadèle Bibo-Tansia. Durée : 1 h 18.

Ce que ça raconte

Belgo-Sénégalaise, Talia mène une vie tranquille. Il lui manque toutefois un petit quelque chose, qu’elle entend matérialiser par un retour dans le pays de ses origines. Elle y découvre d’abord le Dakar chic et insouciant au contact de sa cousine, puis une ville plus rude et inquiétante.

Ce qu’on en pense

Le Belge Christophe Rolin a produit et réalisé ce premier film avec peu de moyens. De facture classique, il recèle des imperfections, et semble parfois s’égarer en chemin, mais la quête de ses racines par la jeune Talia a quelque chose d’authentique qui touche le cœur et l’âme.

8. Lou Reed : Berlin (version restaurée)











Film musical de Julian Schnabel. Avec Lou Reed. Durée : 1 h 25.

Ce que ça raconte

En 1973, Lou Reed sortait Berlin, album mal accueilli qu’il jouera 33 ans plus tard à Brooklyn.

Ce qu’on en pense

Une captation de concert planante grâce au talent du musicien et au montage du réalisateur. Pour les fans de Lou Reed.

La critique complète

9. Baghdad Messi











Drame de Sahim Omar Kalifa. Avec Ahmed Mohammed Abdullah. Durée : 1 h 28.

Ce que ça raconte

Alors qu’il rêvait d’une carrière de footballeur, Hamoudi, onze ans, est victime d’un attentat dans les rues de Baghdad.

Ce qu’on en pense

Un émouvant récit de vie (déjà sorti le 12 avril à Bruxelles et en Flandre) qui montre la résilience dont peuvent faire preuve les enfants.