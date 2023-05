1. Maïwenn du Barry

Jeanne du Barry, remarquée pour sa beauté, fut la favorite du roi Louis XV. Une roturière qui fit scandale à Versailles, et qui une fois la révolution arrivée, fut décapitée. Propulsée dans le milieu du cinéma dès 3 ans, Maïwenn a connu les excès et des histoires d’amour avec des hommes puissants et plus âgés (elle épouse Luc Besson à 16 ans). «Jeanne du Barry c’est l’histoire de ma vie» a-t-elle déclaré, comparant Versailles au milieu du cinéma «qui m’a longtemps traitée avec condescendance». Pas étonnant que son film raconte l’histoire d’une femme clivante, qui gravit les échelons en usant de ses charmes.

2. Un récit classique

Loin de ses précédents opus (Polisse, Le bal des actrices, ADN), Jeanne du Barry est classique dans sa mise en scène (plans larges, caméra fixe), dans la lignée de Marie-Antoinette ou des Adieux à la Reine. Le scénario suit l’ascension et la chute de du Barry, et le souci de réalisme confère au film un côté Secrets d’Histoire (on regrette que la voix off ne soit pas celle Stéphane Bern). Dommage qu’on reste à la surface de la personnalité de l’héroïne – toujours entourée, jamais seule avec ses pensées.

3. Le roi Depp?

Prise dans le sillage du procès très médiatisé contre Amber Heard pour violences conjugales, la décision de Maïwenn de donner le rôle de Louis XV à Johnny Depp semblait tenir davantage du pied de nez aux féministes qu’une décision artistique. À l’arrivée, ça se sent : l’acteur et son accent ne tiennent pas la distance dans ce rôle royal réduit à quelques répliques (mais de toute façon la star du film, c’est elle).

4. La surprise Lavernhe

Dans le rôle de La Borde, le premier valet de chambre du roi, qui distille à du Barry ses conseils avisés (et rarement suivis) sur comment se tenir à la cour, on trouve Benjamin Lavernhe (Le sens de la fête). Le sociétaire de la Comédie-Française tire son épingle du jeu en confident royal. On le verra bientôt en Abbé Pierre dans le biopic dédié…