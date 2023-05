Ce que ça raconte

Caít est une petite fille du genre taiseuse qui aime courir dans la campagne irlandaise. Son air de sauvageonne, elle le doit en partie à la négligence de ses parents qui ont d’autres chats à fouetter que de s’occuper de toute leur progéniture. Durant l’été, ils refilent donc Caít à des parents éloignés.

La très réservée jeune fille ne dit mot, comme d’habitude. Mais, dans cette maison inconnue, elle va peu à peu s’ouvrir en découvrant ce que sont l’affection et la tendresse.

Ce qu’on en pense

Comme sa jeune héroïne, The quiet girl n’a l’air de rien comme ça. Au fur et à mesure, il éclôt pourtant et se révèle être une petite pépite. Cette chronique d’une enfance dans l’Irlande du début des années 80 sent l’herbe fraîchement coupée et les jeux innocents. Il convoque les souvenirs de cette période fragile où on comprend bien plus du monde des adultes que ceux-ci veulent le croire.

D’une infinie douceur, subtil et délicat, The quiet girl déroule lentement son intrigue. Comme pour nous laisser pleinement apprécier toute la singularité de l’Irlande et de la langue gaélique.