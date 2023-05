Ce que ça raconte

Quand on a pour boss Dracula, on doit s’attendre à faire le larbin sans moufter. Le brave Renfield a accompli sa tâche à la perfection pendant des siècles. Mais l’assistant de Dracula en a maintenant assez de cette servitude.

Ce qu’on en pense

Le mythe de Dracula revisité en comédie décalée, ça met l’eau à la bouche. Le parallèle entre le terrible maître de la nuit et les pervers narcissiques est plutôt bien trouvé, effectivement.

En revanche, la mise en scène criarde et les vannes téléphonées, ça gâche nettement le plaisir. On en attendait plus de ce duo de Nicolas (Cage et Hoult).