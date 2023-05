Ce que ça raconte

Le 13 janvier 2018, une alerte au missile provoque un vent de panique à Hawaï. Pensant leurs minutes comptées, des copains se balancent leurs quatre vérités. Puis ils apprennent qu’il s’agissait d’une fausse alerte et qu’ils peuvent retourner siroter leurs cocktails. Mais le reste des vacances sera long, après ces révélations…

Ce qu’on en pense

La thématique des frictions entre potes en vacances est on ne peut plus commune. On y a encore eu droit avec le pénible Ma langue au chat il y a quelques semaines. Mais pour une fois, ici, c’est bien foutu. Déjà parce que les vérités éclatent dès le début. C’est donc assez marrant de les voir se dépatouiller avec leurs secrets mis à nu. Ensuite, ça fonctionne grâce à une écriture qui ose les répliques épineuses. La réalisatrice ne tente pas de fausse bonhomie et évite le ton moralisateur. Merci. Alors, bien sûr, il n’y a rien de complètement fracassant dans les petits secrets inavouables de ce groupe de potes. Cela n’empêche, leur thérapie de groupe forcée est distrayante.

La scène qui touche

Trois ados proprement insupportables se font recadrer par les amis de leurs parents. C’est rude pour eux, mais qu’est-ce que ça fait du bien.